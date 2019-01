Berlin (dpa) - Bei ihrem Europaparteitag will die FDP heute ihre Kandidaten für die Wahl zum EU-Parlament am 26. Mai küren. Die Delegierten wollen in Berlin außerdem das Wahlprogramm beschließen. "Die Einheit Europas ist das Beste, was uns allen passieren konnte", heißt es im Leitantrag des Parteivorstands. In ihrem Entwurf für das Wahlprogramm schlagen die Freien Demokraten unter anderem den Schüleraustausch für alle in einem anderen EU-Land und die Bildung einer europäischen Armee vor. Zur Spitzenkandidatin soll die jetzige Generalsekretärin Nicola Beer gewählt werden.