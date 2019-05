Berlin (dpa) - Angesichts der schwächeren Konjunktur rechnet das Bundesfinanzministerium einem Bericht zufolge in den kommenden Jahren

mit deutlich weniger Steuer-Mehreinnahmen als bisher prognostiziert. Das geht nach Informationen des "Handelsblatts" aus der Vorlage des

Finanzministeriums für die Steuerschätzung in dieser Woche hervor. Demnach wird allein der Bund in den Jahren 2019 bis 2023 insgesamt rund 75 Milliarden Euro weniger einnehmen als bei der letzten Schätzung im November vorhergesagt. Ein Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz sprach von Spekulationen.