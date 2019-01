Köln (dpa) - Auf dem Flughafen Köln/Bonn ist der Verkehr nach einer schneebedingten Schließung am Mittwoch wieder aufgenommen worden. "Der Flugbetrieb läuft wieder an", teilte der Flughafen auf Twitter mit. Dennoch komme es in Folge der Unterbrechung im Tagesverlauf noch zu Unregelmäßigkeiten im Flugplan. Wegen starker Schneefälle waren die Starts und Landungen auf dem Flughafen Köln/Bonn gegen 9.15 Uhr ausgesetzt worden. Neun Passagierflüge wurden gestrichen.