Fairbanks (dpa) - Das Eis auf einem Fluss im US-Bundesstaat Alaska ist in diesem Jahr früher aufgebrochen als je zuvor in den vergangenen 100 Jahren. Die Einwohner des Dorfes Nenana westlich der Stadt Fairbanks veranstalten jedes Jahr eine Lotterie mit Vorhersagen für das Brechen der Eisdecke auf dem Fluss Tanana. Eine Frau aus Alaskas größter Stadt Anchorage gab den Zeitpunkt in diesem Jahr auf die Minute genau an - und gewann 311 000 Dollar, wie die Veranstalter mitteilten. Die Lotterie hat eine mehr als 100 Jahre lange Tradition.