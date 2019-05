Offenbach (dpa) - Eine 44 Jahre alte Frau ist in ihrem Auto in der Offenbacher Innenstadt erschossen worden. Die Polizei sucht nach einem 42-jährigen Mann. Täter und Opfer hätten sich gekannt und es habe sich um eine gezielte Tat gehandelt, heißt es von der Polizei. Die Frau parkte am Straßenrand und wartete auf ihr Kind. Von einer klassischen Beziehungstat sei nicht auszugehen. Der Verdächtige sei eher mit der Schwester des Opfers bekannt gewesen. Die Obduktion ergab, dass die Frau an einem Schuss in die Halsregion starb.