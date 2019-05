Marburg (dpa) - Eine 61-Jährige hat einem Heiratsschwindler aus dem Internet ihre gesamten Ersparnisse überwiesen - insgesamt 110 000 Euro. Sie hatte den Unbekannten auf der Suche nach einem Partner in einem Online-Portal kennengelernt. Wie die Polizei in Marburg mitteilte, hatte sich der Dating-Betrüger als US-Soldat ausgegeben und der 61-Jährigen eine Notsituation vorgegaukelt. Immer wieder überwies die ahnungslose Frau aus Hessen auf verschiedene Konten im Ausland Geld - in der Hoffnung auf eine Liebesbeziehung. Als sie Verdacht schöpfte, war es bereits zu spät.