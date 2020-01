Passau (dpa) - Die Polizei hat in der Nacht eine Autofahrerin beim Wenden auf der A3 bei Passau in Bayern erwischt. Die Frau war nach Polizeiangaben auf die Autobahn auf- und dann auf dem Pannenstreifen wieder zurückgefahren. Die 49-Jährige gab an, sich verfahren zu haben. Andere Autofahrer wurden nicht gefährdet, trotzdem muss die Frau nach Polizeiangaben mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.