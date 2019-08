Plymouth (dpa) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sticht voraussichtlich heute um 17 Uhr deutscher Zeit mit einer Hochseejacht von Großbritannien nach New York in See. "Die Wetteraussichten sind gut", schrieb die 16-Jährige bei Twitter. Am Mittag war es in Plymouth im Südwesten Englands noch windig und regnerisch. Die beiden Profisegler Boris Herrmann und Pierre Casiraghi wollen Thunberg über den Atlantik bringen. Thunberg will im September am UN-Klimagipfel in New York teilnehmen. Sie reist grundsätzlich nicht mit dem Flugzeug.