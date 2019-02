Essen (dpa) - Das Grimme-Institut gibt heute bekannt, wer in diesem Jahr einen Grimme-Preis für vorbildliches Fernsehen bekommt. 72 Produktionen waren in der Endauswahl um einen der bis zu 16 Preise. Vier Auswahlkommissionen hatten die Produktionen in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend aus mehr als 850 Vorschlägen ausgewählt. Unter den Nominierten sind die privaten Anbieter mit insgesamt elf Nominierungen erneut stark vertreten. Der undotierte Preis zeichnet Fernsehsendungen aus, die als vorbildlich und modellhaft bewertet wurden.