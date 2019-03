Zürich (dpa) - Familie, Freunde und Prominente haben in Zürich bei einer Trauerfeier von dem Schauspieler Bruno Ganz Abschied genommen. Der Schweizer, einer der renommiertesten europäischen Film- und Bühnenschauspieler, war am 16. Februar nach mehrmonatiger Krankheit im Alter von 77 Jahren in Zürich gestorben. Unter den Trauergästen waren die Schauspielerin Iris Berben, ihre Kollegen Daniel Rohr, Burghart Klaußner und Joachim Król und der Regisseur Christoph Schaub. In der Kirche Fraumünster in Zürich stand vor dem Altar ein großes Farbfoto von Ganz, wie ihn ein Millionenpublikum kannte.