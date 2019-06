Berlin (dpa) - Die Grünen-Fraktionsspitze hat den Umgang mit der zurückgetretenen SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles kritisiert. "Wenn Frauen mit Leidenschaft kämpfen, ecken sie an", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt beim "Frühsommerempfang" der Grünen in Berlin. Man müsse sich in der Politik immer noch in die Augen schauen können. Göring-Eckardt ging zudem auf den historischen Wahlerfolg der Grünen bei der Europawahl ein. Aus großer Kraft erwachse auch eine große Verantwortung. Hofreiter sagte, die Bundesregierung müsse die Klimakrise endlich angehen.