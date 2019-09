München (dpa) - Weil in mehreren Bundesländern die Herbstferien starten und wegen des Tags der Deutschen Einheit, könnte es ab Mittwoch auf den Autobahnen in Deutschland voller werden. Wie der Automobilclub ADAC mitteilt, könne dies in Richtung der Alpen und der Mittelgebirge, an den Küsten und den Urlaubsorten in Südeuropa zu mehr Verkehr führen. Der ADAC rechnet damit, dass viele Kurzurlauber den Tag der Deutschen Einheit mit einem Brückentag am Freitag verbinden. Laut ADAC ist das Staurisiko am Mittwoch- und Sonntagnachmittag besonders groß.