Hamburg (dpa) - Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat Bakery Jatta in den Kader für das DFB-Pokalspiel beim Drittligisten Chemnitzer FC am Sonntag berufen. "Wir nehmen ihn natürlich mit. Es gibt keinen Grund, ihn hierzulassen", sagte Hecking. Offensivspieler Jatta steht seit Tagen im Fokus, nachdem die "Sport Bild" über Zweifel an der Identität des Profis berichtet hatte. Hecking kritisierte die entstandene Hektik um das Thema. "Alles stürzt sich darauf", am Ende des Tages müsse man die Beweislage abwarten.

