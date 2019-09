New York (dpa) - Hurrikan "Dorian" hat auf seinem Weg entlang der Südostküste der USA wieder an Kraft zugelegt. Das Nationale Hurrikan-Zentrum stufte den Wirbelsturm in der Nacht auf Kategorie drei von fünf hoch. "Dorian" ziehe derzeit entlang der Küste in Richtung Norden - für die Küstenregionen der Bundesstaaten Georgia, South und North Carolina sowie Virginia warnten die Experten daher vor "lebensbedrohlichen Sturmfluten und gefährlichen Winden". Derzeit erreiche der Sturm Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 km/h.