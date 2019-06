Teheran (dpa) – Die iranischen Revolutionsgarden haben den Abschuss der amerikanische Drohne am Persischen Golf als "klare Botschaft" an die USA bezeichnet. Das sei eine klare und konsequente Botschaft an diejenigen, die Irans Grenzen verletzen wollen, sagte IRGC-Chef Hussein Salami. Der Iran wolle mit niemandem Krieg, sei aber auf jeden militärischen Konflikt vorbereitet. Die "rote Linie" seien Irans Grenzen. Jeder, der die überschreitet, werde zerstört und auch nicht mehr in sein Land zurückkehren", sagte der General.