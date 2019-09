Teheran (dpa) – Ein Treffen zwischen dem Iran und den USA ist nach den Worten des obersten iranischen Führers nur zusammen mit den Vertragspartnern des Atomabkommens möglich. "Falls die Amerikaner das, was sie gesagt und getan haben, zurücknehmen und bereuen, dann können auch sie zusammen mit den anderen Vertragspartnern an einem Treffen teilnehmen", sagte Ajatollah Ali Chamenei. Sonst werde es kein Treffen mit den USA geben. Chamenei hat laut Verfassung in allen strategischen Belangen das letzte Wort.