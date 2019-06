Istanbul (dpa) - In der türkischen Millionenmetropole Istanbul haben zur Neuwahl des Bürgermeisters am Morgen die Wahllokale geöffnet. Schließen sollen sie um 17.00 Uhr Ortszeit. Erste Teilergebnisse werden noch am Abend erwartet. Sicher ist bereits, dass es wieder ein Rennen wird zwischen dem Shootingstar der Mitte-Links-Partei CHP, Ekrem Imamoglu, und dem Ex-Ministerpräsidenten Binali Yildirim von der AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Wahl wird landesweit und auch im Ausland aufmerksam beobachtet.