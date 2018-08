Los Angeles (dpa) - Popstar Jennifer Lopez soll bei der Verleihung der MTV Video Music Awards Mitte August einen Ehrenpreis erhalten. Wie der US-Musiksender bekanntgab, wird der Sängerin der "Michael Jackson Video Vanguard Award" verliehen. Die Trophäe zollt dem Einfluss des Preisträgers auf die Musikszene Tribut. Sie wird in Erinnerung an den Videoclip-Vorreiter Michael Jackson vergeben. Zu früheren Gewinnern zählen Pink, Rihanna, Kanye West, Beyoncé, Justin Timberlake und Madonna. Bei der Preisverleihung am 20. August in der New Yorker Radio City Music Hall soll Lopez auch auftreten.