Berlin (dpa) - Studenten und Schüler aus ärmeren Familien sollen in Zukunft mehr Bafög erhalten. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Kabinett heute auf den Weg gebracht hat. Neben einer Erhöhung der Fördersätze soll dadurch auch der Kreis der Bafög-Empfänger größer werden. Dafür will die Bundesregierung bis zum Jahr 2022 1,8 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Die Zahl der Bafög-Empfänger sinkt seit Jahren, diesen Negativtrend will die Regierung umkehren. Die Opposition bezweifelt, dass das mit der Reform gelingt.