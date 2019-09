Berlin (dpa) - Mit Demonstrationen, einem Schiffskorso, einem Party-Protestzug und gezielten Straßenblockaden wollen mehrere tausend junge Menschen am Freitag in Berlin dem Aufruf der Bewegung Fridays for Future folgen und für mehr Klimaschutz kämpfen. Sie wollen damit die Streik- und Protestaufrufe in der ganzen Welt unterstützen. Angemeldet sind in Berlin für die größte Kundgebung 10 000 Teilnehmer. Weltweit sind Proteste in mehr als 2000 Städten in 129 Staaten angekündigt. In Deutschland sind 400 Demonstrationen geplant.