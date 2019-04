Frankfurt/Main (dpa) - Mit Warnstreiks in fast allen Bundesländern wollen Ärzte an kommunalen Kliniken heute Druck im Tarifstreit machen. Es habe sich großer Unmut über die Arbeitgeber angestaut, sagte der Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Rudolf Henke. Die Ärzte erwarteten Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen - weniger Belastung, bessere Planung und mehr Zeit für Familie und Privatleben. Zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hat die Gewerkschaft in rund 500 Einrichtungen außer in Berlin, Brandenburg und Hamburg. In diesen Kliniken soll es eine Notdienstversorgung geben.