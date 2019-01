Berlin (dpa) - Die Kohle-Länder drängen die Bundesregierung beim geplanten Kohleausstieg zu "belastbaren Zusagen" für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen. In einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel heißt es, die Kohlekommission werde zu Maßnahmen für den Strukturwandel lediglich "Appelle" formulieren können: "Entscheidend sind verbindliche Absprachen über den Umfang und das weitere Verfahren, die auch für folgende Bundesregierungen gelten."