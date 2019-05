Bogotá (dpa) – Bundesaußenminister Heiko Maas hat Kolumbien weitere Unterstützung für den seit 2016 laufenden Friedensprozess nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg zugesagt. Bei seinem Besuch in der Hauptstadt Bogotá kündigte er an, die Mittel für die Reintegration ehemaliger Rebellen in die Gesellschaft um zwei Millionen auf 17,3 Millionen Euro aufzustocken. Hinzu kommen weitere fünf Millionen Euro Entwicklungshilfe. Deutschland stehe in diesem Prozess "ganz eng an der Seite Kolumbiens", sagte Maas nach einem Treffen mit seinem Kollegen Carlos Holmes Trujillo und Präsident Iván Duque.