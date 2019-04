Moskau (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin trifft an diesem Donnerstag Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Russland. Das bestätigte Präsidentenberater Juri Uschakow nach monatelangen Spekulationen in Moskau, wie die russische Agentur Interfax meldete. Bei den Gesprächen in der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok in der Nähe der Grenze zu Nordkorea soll es demnach um das umstrittene nordkoreanische Atomprogramm gehen.