London (dpa) - Die britische Labour-Partei stellt sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Das teilte die größte Oppositionspartei in Großbritannien mit. Zuvor will die Labour-Partei aber versuchen, die Regierung von ihren eigenen Brexit-Plänen zu überzeugen. May hatte eine Verlängerung der zweijährigen Austrittsfrist erneut abgelehnt. Sie will das Parlament am Dienstag über den Stand der Brexit-Gespräche informieren. Sie hatte sich optimistisch geäußert, das Abkommen noch rechtzeitig zum Austrittsdatum am 29. März durchs Parlament zu bringen.