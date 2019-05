Riga (dpa) - Das lettische Parlament ist in Riga zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts zusammengetreten. Um die Nachfolge von Raimonds Vejonis im Präsidentenamt des baltischen EU- und Nato-Landes bewerben sich drei Kandidaten. Als aussichtsreichster Bewerber gilt der von der Regierungskoalition nominierte Egils Levits, ein Richter am Europäischen Gerichtshof. Für die Wahl in das höchste Staatsamt mit weitgehend repräsentativen Aufgaben ist die absolute Mehrheit von 51 der 100 Abgeordneten der Volksvertretung Saeima erforderlich.