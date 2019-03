Berlin (dpa) - Baseball-Kappe, Brille, Bart: Das sind die Markenzeichen von Popsänger Mark Forster. Heute startet der Pfälzer in Berlin seine bislang größte Deutschland-Tour. In der Mercedes-Benz-Arena präsentiert er Radiohits wie "Einmal", "Chöre" oder "Kogong". Auch Auftritte von Gastmusikern sind nicht unwahrscheinlich, Forster selbst schaute zuletzt als Überraschungsgast beim München-Konzert von Max Giesinger vorbei. Nach dem Tour-Auftakt gibt Forster weitere Konzerte in Hamburg, Hannover, Wien, München, Zürich, Stuttgart, Leipzig, Oberhausen, Köln und Frankfurt.