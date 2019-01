Düsseldorf (dpa) - Der ehemalige Europameister Matthias Sammer sieht den deutschen Fußball in einer schwierigen Phase. "Du brauchst immer eine Identität. Und ich hatte den Eindruck, dass der deutsche Fußball seine Identität verloren hat", sagte er beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf mit Blick auf das WM-Debakel des DFB-Teams 2018 und die zuletzt schwache Europapokal-Bilanz der Bundesligisten in den vergangenen Jahren. "Aktuell laufen wir der Musik hinterher, sowohl bei der Nationalmannschaft als auch auf der Clubebene."