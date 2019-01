London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May will ihre Erklärung zum Plan B für den EU-Austritt frühestens heute Nachmittag präsentieren. Das bestätigte ein Regierungssprecher der dpa. Unklar ist, ob die Regierungschefin tatsächlich ein konkretes Konzept vorlegen wird. Als wahrscheinlicher gilt in London, dass May dem Parlament einen Fahrplan zur Konsensfindung präsentiert. Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten. Das mit der EU ausgehandelte Abkommen wurde vergangene Woche im Parlament abgelehnt.