Brüssel (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May hat versprochen, den Brexit trotz der knappen Zeit bis zum geplanten Austrittsdatum rechtzeitig über die Bühne zu bekommen. "Ich werde beim Brexit liefern, ich werde ihn pünktlich liefern", sagte May nach Gesprächen mit der EU-Spitze in Brüssel. Die EU und Großbritannien wollen mit neuen Gesprächen ein drohendes Brexit-Chaos Ende März doch noch abwenden. May sagte, in diesem Punkt sei sie mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einig gewesen.