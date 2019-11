München (dpa) - Die Schnellrestaurantkette McDonald's hat bei einem Gewinnspiel den Hauptgewinn versehentlich vier Mal ausgeschüttet. Nach dem Start der Monopoly-Aktion am 14. November räumten vier Kunden bereits kurz nach Mitternacht jeweils 100 000 Euro ab, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Eigentlich sei dieser Preis über die gesamte Laufzeit des Gewinnspiels in Deutschland und Luxemburg nur zweimal vorgesehen. McDonald's will den vier Kunden den Gewinn aber auszahlen und die ursprünglich vorgesehenen 200 000 Euro zusätzlich im Gewinntopf lassen.