Berlin (dpa) - Mehr als 10 000 Schüler sind in Berlin nach Polizeiangaben für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In die "Fridays For Future"-Demonstration reihte sich auch deren Gründerin, die Schwedin Greta Thunberg, ein. Ihren Ursprung haben die "Fridays For Future"-Aktionen in Schweden. Inzwischen ist daraus eine globale Bewegung geworden. Bundesweit wollten heute in über 20 Städten Menschen auf die Straße gehen. Thunberg soll morgen mit einer Goldenen Kamera geehrt werden.