Brüssel (dpa) - Wegen eines Streiks von Gepäckarbeitern am Brüsseler Flughafen sind mehr als 130 Starts und Landungen gestrichen worden. An den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Rund 300 Passagiere verbrachten die Nacht zum Freitag im Flughafen, sagte eine Sprecherin des Airports der belgischen Nachrichtenagentur Belga. Teils mussten Reisende ihre Koffer auch am Boden zurücklassen. Der spontane Streik hatte Donnerstagabend begonnen und soll bis Sonntagmorgen 6.00 Uhr dauern.