Addis Abeba (dpa) - Beim Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien sind alle Insassen ums Leben gekommen. An Bord der Boeing 737 waren nach ersten Informationen der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines 149 Passagiere und 8 Crew-Mitglieder. Die Unglücksmaschine war am Morgen nahe der Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt. Die Insassen haben 33 verschiedene Nationalitäten gehabt. Die Maschine befand sich auf dem Weg nach Nairobi. Der Funkkontakt zu der Maschine brach wenige Minuten nach dem Start ab. Die Absturzursache ist noch unklar.