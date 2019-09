Wuhan (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Abschluss ihres China-Besuches erneut ihre Hoffnung geäußert, dass die Konflikte in Hongkong friedlich gelöst werden. Merkel sagte in Wuhan, alles andere wäre aus ihrer Sicht "eine Katastrophe". Man habe ihr bei diesem Thema in Peking "zugehört". Es sei wichtig, immer wieder im Gespräch zu bleiben. In Hongkong gibt es seit Monaten massive Proteste. Die Demonstranten fordern unter anderem eine unabhängige Untersuchung übermäßiger Polizeigewalt, die Freilassung von Festgenommenen, politische Reformen und wirklich freie Wahlen.