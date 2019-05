Nikosia (dpa) - Bei der Suche nach den Opfern eines Serienmörders auf der Mittelmeerinsel Zypern hat die Polizei eine weitere Leiche entdeckt. Taucher fanden sie in einem Koffer, der mit Zement beschwert in einem Baggersee versenkt worden war, berichtete das zyprische Staatsfernsehen. Einem Polizeisprecher zufolge soll es sich bei der Leiche um ein Kind handeln. Die Zahl der bisher gefundenen Opfer in der für die Insel beispiellosen Mordserie steigt damit auf fünf. Der mutmaßliche Täter, ein 35-jähriger Hauptmann der zyprischen Nationalgarde, hat nach Polizeiangaben bisher sieben Morde gestanden.