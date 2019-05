Lyon (dpa) - Nach einer Explosion mit mehreren Verletzten im französischen Lyon ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Der 24-jährige Mann sei seit dem Morgen in Polizeigewahrsam, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er werde verdächtigt, Urheber des Anschlags zu sein, und wurde in Lyon festgenommen. Bei der Explosion am Freitagabend im Zentrum der südostfranzösischen Stadt waren 13 Menschen verletzt worden. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Mithilfe von Sicherheitskameras konnte ein Teil des Weges des mutmaßlichen Täters nachverfolgt werden, heißt es.