Hagen (dpa) - Eine 24-Jährige Frau ist nach einem Angriff ihres Partners in Hagen an ihren schweren Schussverletzungen gestorben. Der ein Jahr ältere Mann soll sie gestern im Streit angeschossen und lebensgefährlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter war geflohen, dann aber in einer nahe gelegenen Wohnung bei einem SEK-Einsatz festgenommen worden. Der Mann soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe des Streits sind bisher nicht bekannt.