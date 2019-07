Hockenheim (dpa) - Sebastian Vettel muss heute von ganz hinten in sein Formel-1-Heimspiel auf dem Hockenheimring starten. Ein Problem mit der Luftzufuhr zum Turbolader seines Ferrari verhinderte gestern in der Qualifikation eine Runde, die gewertet werden konnte. Vettels Aussichten auf seinen ersten Sieg auf dem Traditionskurs in Nordbaden sind damit minimal. Ein Defekt am roten Rennwagen ermöglichte seinem Stallrivalen Charles Leclerc nicht mehr als Platz zehn. In den vorerst wohl letzten Grand Prix von Deutschland startet Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton von der Pole Position.