Vohburg an der Donau (dpa) - Nach einer Explosion in einer Raffinerie im oberbayerischen Vohburg ist die Zahl der Verletzten auf neun gestiegen. Darunter seien drei mittelschwer bis schwerverletzte Menschen, teilte ein Polizeisprecher mit. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann besuchte den Brandort, um mit den Einsatzkräften zu sprechen. Auf dem Gelände der Firma Bayernoil hatte es am frühen Morgen aus bislang ungeklärter Ursache eine Explosion gegeben, die sich zu einem Großbrand ausweitete. Etwa 400 Helfer waren im Einsatz.