Breisach (dpa) - Statt sich helfen zu lassen, ist ein 46 Jahre alter Mann in Baden-Württemberg nach einem Krampfanfall auf Rettungssanitäter und Ersthelfer losgegangen. Obwohl er dringend medizinisch behandelt werden musste, attackierte er die Mitarbeiter des Rettungsdienstes und umstehende Passanten, wie die Polizei heute mitteilte. Als die Beamten in Breisach anrückten, ging er mit einem Holzknüppel auf die Polizisten los. Diese wehrten sich mit Pfefferspray. Einer der Beamten wurde bei dem Angriff verletzt. Der 46-Jährige wurde festgenommen und in eine Klinik gebracht.