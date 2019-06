Mainz (dpa) - Eine mögliche Koalition von Union und Grünen wäre derzeit bei den Deutschen am beliebtesten. Im ZDF-Politbarometer sprachen sich 46 Prozent für dieses schwarz-grüne Modell aus. Ein Jamaika-Bündnis befürworten 34 Prozent. Grün-Rot-Rot oder die Ampel aus Grünen, SPD und FDP bekommen mit 30 und 27 Prozent deutlich weniger Zustimmung. Die Grünen können ihren Rekordwert in der Sonntagsfrage halten. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union weiter auf 27 Prozent, die Grünen auf 26, die SPD auf 14, die AfD auf 13, FDP und Linke auf jeweils 7 Prozent.