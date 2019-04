Berlin (dpa) - Vorsicht Blitzer: Mit einer großangelegten Aktion ist die Polizei in mehreren Bundesländern gegen Raser vorgegangen. Am sogenannten Speed-Marathon nahmen nach Angaben des europaweiten Polizei-Netzwerks Tispol 26 Länder teil. In Deutschland waren knapp ein Dutzend Bundesländer dabei, darunter Brandenburg, Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Eine konkrete Bilanz wird erst morgen erwartet, da die Aktionen an Hunderten Messstellen zum Teil bis in den späten Abend dauern sollen.