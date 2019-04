Berlin (dpa) - Mehr als tausend Menschen haben im Berliner Ortsteil Wedding gegen steigende Mieten protestiert. Die Demonstration linker Gruppen am Vorabend des 1. Mai stand unter dem Motto "Hände weg vom Wedding". Zahlreiche Teilnehmer hielten am Abend Transparente hoch. Auf einem war zu lesen: "Wohnen ist Menschenrecht". Auf einem anderen stand: "Gegen die Stadt der Reichen". Bei fast sommerlichem Wetter wollen zudem Tausende Menschen an verschiedenen Orten in der Hauptstadt die Walpurgisnacht feiern.

Aufruf zur Demonstration

Twitterkanal der Polizei zu aktuellen Einsätzen

Berliner Polizei mit Informationen zum 1. Mai und zum Thema Demonstrationsrecht

Mitteilung des Bezirks zum Straßenfest