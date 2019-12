Riad (dpa) - Eine Sonnenfinsternis hat heute Menschen in einem Streifen von den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Persischen Golf über die Südspitze Indiens bis nach Sumatra und Borneo begeistert. Die Erde befindet sich derzeit in Sonnennähe, der Mond aber in Sonnenferne, daher ist die Sonnenscheibe etwas größer als die Neumondscheibe. In der Folge entstand keine totale, sondern eine ringförmige Sonnenfinsternis. Von Mitteleuropa aus waren allerdings selbst ihre partiellen Phasen nicht beobachtbar.