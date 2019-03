Rio de Janeiro (dpa) - In der brasilianischen Zuckerhut-Metropole Rio de Janeiro haben die Paraden der Sambaschulen nach heftigen Gewitterschauern verspätet begonnen. Der Regen hatte die Straße teilweise überflutet, das Wasser stand stellenweise knöchelhoch. Vier Abende in Folge wollen im weltberühmten Sambódromo fast 30 Schulen zu mitreißenden Trommelklängen ihre schillernden Kostüme und ihr tänzerisches Können zeigen. Diese Samba-Shows gelten als Höhepunkt des Karnevals in Rio.