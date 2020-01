Los Angeles (dpa) - Der britische Rocker Rod Stewart und sein Sohn Sean müssen wegen angeblicher Handgreiflichkeiten vor Gericht. Das berichten US-Medien. Nach einem Vorfall bei einer Silvesterparty in Palm Beach sollen Vater und Sohn am 5. Februar vor einem Richter erscheinen. Das schreibt die Zeitung "Palm Beach Daily News" unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Es drohe eine Anklage wegen Körperverletzung. Laut Polizeibericht soll die Rocklegende gegenüber einem Wachmann in einem Nobelhotel mit Fäusten handgreiflich geworden sein.