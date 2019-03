Caracas (dpa) - Angesichts der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise in Venezuela will das Rote Kreuz Hilfslieferungen in das Land bringen. "Wir werden dabei helfen, die Güter ins Land zu bringen, aber unsere Regeln wie die Ablehnung von Militärinterventionen müssen respektiert werden", sagte der Präsident der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, Francesco Rocca. Das Rote Kreuz hatte sich bislang nicht an der Verteilung von Hilfsgüter beteiligt. Die Organisation fürchtete, politisch instrumentalisiert zu werden. Nun sei der Weg frei, sagte Rocca.