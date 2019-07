München (dpa) - Teils lange Staus haben zum Ende des Wochenendes den Urlaubern auf dem Weg in die Ferien oder zurück in die Heimat viel Geduld abverlangt - vor allem auf den Autobahnen in Bayern. Auf der A9 von Nürnberg nach München stauten sich laut ADAC die Autos in beide Richtungen über rund zehn Kilometer. Auch auf der A8 nach Salzburg stockte der Verkehr immer wieder. Viel Verkehr gab es dem Automobilclub zufolge auch rund um Berlin und in Brandenburg. Der Rückreiseverkehr werde an den kommenden Wochenenden weiter zunehmen.