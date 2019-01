Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 ist mit einem Sieg in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Schalker gewannen gegen den VfL Wolfsburg 2:1 und rückten in der Tabelle auf Rang zwölf vor. Wolfsburg ist Sechster. Schalke war mit einer unerwarteten Personalrochade in die Rückrunde gestartet. Im Tor stand nicht Kapitän Ralf Fährmann, sondern U21-Nationalspieler Alexander Nübel.